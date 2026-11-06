В Оболонському районі Києва на пожежі у будівлі виявили тіло людини

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У п'ятницю, 6 листопада, в Оболонському районі столиці на вулиці Пріорській сталася пожежа на третьому поверсі триповерхової нежитлової будівлі.

За даними Головного управління ДСНС України у м. Києві, повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло о 16:39, а вже о 17:29 вогнеборці повністю ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Під час виконання робіт з приборкання вогню рятувальники виявили на місці події тіло людини без ознак життя.

Джерело: ДСНС України.

У Києві вдень 6 листопада за командою «Укренерго» ввели екстрені відключення електроенергії.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру 5 листопада виникли перебої з водопостачанням.

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