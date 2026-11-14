В одного із заступників прокурора Києва проходять обшуки — ЗМІ

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ЗМІ повідомляють, що в одного із заступників прокурора Києва 14 листопада проводяться невідкладні обшуки.



Обшуки проводить генеральна інспекція Офісу генпрокурора спільно зі співробітниками ДБР.

Про кого саме йдеться, не повідомляється та у рамках якого кримінального провадження. Сам факт обшуку підтвердила начальниця управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк виданню Главком.

Нагадаємо, що після виходу на волю зі слідчого ізолятора у Києві 13 листопада генерал СБУ Сергій Дука оголосив свою версію, чому проти нього висунуті обвинувачення НАБУ та САП. Він також повідомив, що під час реалізації першого етапу “Карфогену” співробітниками НАБУ було вилучено з кабінету першого заступника генерального прокурора України Марії Вдовиченко всі документи та матеріали з напрацюваннями по співробітникам НАБУ.

Фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін в інтерв'ю блогеру Василю Тимошенко повідомив, що йому доводилося платити правоохоронцям за “кришування” своїх кол-центрів.

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