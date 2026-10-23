Ведучий Холостяка Григорій Решетнік потрапив під обстріл із дітьми в Києві

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Телеведучий Григорій Решетнік разом із синами опинився під час російської атаки на Київ 23 жовтня.

Родина перебувала в автомобілі в заторі, коли в небі лунали вибухи.

За словами ведучого, після неспокійної ночі він повіз дітей до школи, однак дорогою знову оголосили повітряну тривогу. Через затор вони не могли швидко залишити небезпечну ділянку.

Згодом Решетнік повідомив, що з ним і дітьми все добре. Він подякував українським військовим і закликав українців берегти себе та дітей.

Джерело: Instagram Григорія Решетніка.

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