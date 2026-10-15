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Верховний Суд має встановити законність перебування Ковальського на посаді в. о. Генерального прокурора України.

За позовом колишнього народного депутата України Ігоря Мосійчука порушено питання щодо наявності належних повноважень у чинного виконувача обов’язків Генерального прокурора Ковальського.

У чому суть правової проблеми?

Ковальський був призначений виконувати обов’язки Генерального прокурора, перебуваючи на посаді керівника Хмельницької обласної прокуратури. Водночас, за доводами позову, строк його повноважень на посаді керівника обласної прокуратури вже закінчився. Це породжує принципове юридичне питання: чи може особа продовжувати виконувати обов’язки Генерального прокурора, якщо припинилися повноваження, які були правовою передумовою її призначення? Якщо перебування на попередній посаді було необхідною юридичною умовою покладення обов’язків Генерального прокурора, припинення відповідних повноважень може поставити під сумнів законність подальшого виконання цих обов’язків.

Йдеться не лише про статус конкретного посадовця, а й про правову визначеність щодо рішень, які він ухвалює, документів, які підписує, та кадрових призначень, які здійснює. Остаточну правову оцінку має надати суд.

У правовій державі повноваження посадової особи мають ґрунтуватися не на політичній доцільності, а на законі. І жодна посада, включно з посадою Генерального прокурора, не може бути винятком із цього принципу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків генерального прокурора України на Антона Ковальського 17 вересня 2026 року. Перед цим, 15 вересня 2026 року, Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

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