Верховний Суд відкрив провадження за скаргою екснардепа Ігоря Мосійчука щодо призначення в.о. генпрокурора

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Верховний Суд відкрив провадження за апеляційною скаргою колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука щодо законності призначення виконувача обов’язків генерального прокурора України Володимиром Зеленським.

Про це свідчить технологічний документ суду від 14 жовтня 2026 року.

Згідно з оприлюдненим документом, йдеться про справу № 990/427/26. Скарга стосується ухвали Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 28 вересня 2026 року.

Апеляційну скаргу зареєстрували 2 жовтня 2026 року. Станом на 14 жовтня у справі змінили стадію розгляду на «відкрито провадження».

Відкриття провадження означає, що суд перейшов до розгляду апеляційної скарги. Водночас це не свідчить про те, що суд уже визнав призначення незаконним або задовольнив вимоги скаржника.

Подальший перебіг справи та рішення суду мають визначити, чи отримає скарга Ігоря Мосійчука підтримку в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків генерального прокурора України на Антона Ковальського 17 вересня 2026 року, який до цього очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. Перед цим, 15 вересня 2026 року, Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

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