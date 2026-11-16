Відео: Бахматов грюкнув дверима перед журналістами: що знайшли у його декларації

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Журналісти проєкту «Спецкор» знову завітали до Деснянської районної державної адміністрації Києва, аби поспілкуватися з її очільником Максимом Бахматовим. Цього разу хотіли з'ясувати, чому на адресу редакції та її журналістів лунають звинувачення й нецензурна лексика, а також поставити запитання щодо статків і майна посадовця.

Як повідомляє редакція «Спецкору», журналісти офіційно звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції з вимогою перевірити декларацію Максима Бахматова за 2025 рік.



За результатами аналізу документа редакція звернула увагу на автомобіль преміумкласу, яким голова Деснянської РДА користувався на умовах лізингу. За твердженням журналістів, у декларації не відобразили багатомісячне користування цим транспортним засобом, хоча відповідне право припинилося лише в серпні.

Коли знімальна група спробувала поставити запитання Бахматову біля входу до адміністрації, посадовець не став спілкуватися з журналістами — натомість гучно зачинив перед ними двері.

Журналісти зазначають, що це не перший випадок, коли очільник Деснянської РДА уникає їхніх запитань.

Історія зі спілкуванням із журналістами має й попереднє продовження. На початку листопада 2026 року під час спроби отримати коментар щодо майнового стану посадовця, судових спорів та стану укриттів у Деснянському районі Бахматов, за повідомленнями медіа, вдався до образ на адресу знімальної групи. Зокрема, називав журналістів «г*вно-медіа» та звинувачував їх у підготовці нібито проросійських матеріалів. Редакція «Спеціальних кореспондентів» заявила про звернення до правоохоронців через можливе перешкоджання журналістській діяльності.

Конфлікти з посадовцями та ветеранами

Один із найгучніших скандалів за участю Бахматова стався 27 серпня 2025 року. Під час публічного звіту голови Деснянської РДА виникла суперечка із заступницею голови КМДА Ганною Старостенко. На відео зафіксували, як Бахматов вихоплював у неї мікрофон, а згодом силоміць виштовхував із трибуни. Старостенко заявила про фізичний тиск, натомість Бахматов заперечив застосування сили та звинуватив чиновницю в провокуванні конфлікту.

Після цього Київрада підтримала звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити Бахматова. За відповідне рішення проголосували 69 депутатів.

Ще один конфлікт розгорівся у 2026 році навколо Алеї Героїв у Деснянському районі. Ветерани, військовослужбовці, родини загиблих захисників та місцеві жителі висловили невдоволення тим, як реалізували меморіал. 8 липня біля адміністрації відбулася акція протесту, учасники якої вимагали звільнення Бахматова. Звернення до президента підписали близько 250 людей.

Тим часом питання до майнового стану посадовця залишаються у центрі уваги журналістів. У жовтні 2026 року «Спеціальні кореспонденти» оприлюднили матеріал про його декларації, в якому звернули увагу, зокрема, на золоті злитки, нерухомість, зміни у складі майна та автомобілі. Редакція наголошувала, що частина обставин потребує додаткової перевірки.

Тепер журналісти вимагають від НАЗК перевірити декларацію за 2025 рік. Чи підтвердяться зауваження редакції щодо автомобіля та інших майнових відомостей, має встановити антикорупційне агентство.

Відповідей на запитання журналісти цього разу також не отримали.

Нагадаємо, голова Деснянської РДА Бахматов раніше вже влаштовував емоційну сцену та облаяв журналістів.

Адвокат Олексій Шевчук звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням оцінити роботу очільника Деснянської районної державної адміністрації Києва Максима Бахматова та розглянути можливість його звільнення. На думку юриста, поведінка посадовця та його публічні заяви не відповідають вимогам воєнного часу.

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