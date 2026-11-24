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У вівторок, 24 листопада, Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки під керівництвом диригента Вадима Яценка виконав легендарний «Щедрик» Миколи Леонтовича на станції київського метрополітену «Золоті ворота». .

Як зазначили в колективі, різдвяні мелодії в метро пролунали напередодні різдвяного туру хору Україною. Вадим Яценко, відомий також як керівник львівського хору «Гомін», очолив хор імені Верьовки в червні 2026 року, поєднуючи роботу з обома колективами.

Джерело: публікація Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки в соцмережі Instagram.

Український хор «Пісні для України» став частиною офіційного різдвяного привітання монарха Великої Британії, виконавши оновлене аранжування знаменитої композиції «Щедрик» - Carol of the Bells.

Українська співачка Джамала привітала друзів із Різдвом, опублікувавши зворушливе відео виконання легендарної композиції «Щедрик».

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