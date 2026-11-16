Відео: Київ скували масштабні затори на під'їздах до мостів 16 листопада

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У понеділок вранці рух у столиці суттєво ускладнений через великі затори на шляхах із лівого берега на правий. Кількість автомобілів на дорогах продовжує зростати, що погіршує ситуацію з проїздом.

На підʼїздах до мосту Патона та Південного мосту скупчилося багато автівок. Перевантажена навіть смуга для громадського транспорту.

Затори спостерігаються орієнтовно з 07:30.

Ситуацію із заторами у напрямку Південного мосту показали на відео.

У Києві другий день транспортний колапс: на Північному мосту величезний затор, пасажири йдуть пішки.

Нагадаємо, вранці 9 листопада в Києві виникли значні проблеми з рухом транспорту. На основних магістралях столиці та переправах через Дніпро утворилися кілометрові затори, а затримки на окремих ділянках сягають майже години.

Нагадаємо, у столиці запроваджують резервні схеми сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Нові правила мають допомогти розвантажити мости та впорядкувати транспортні потоки.

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