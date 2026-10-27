Відео: Київ скували затори після обстрілу, Південний міст перекритий, метро працює з обмеженнями

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Уранці 27 жовтня після російського балістичного обстрілу в Києві суттєво ускладнився рух транспорту. Затори утворилися на лівому та правому берегах столиці, Південний міст перекритий, а метро курсує не на всіх ділянках.

Найскладніша ситуація склалася на лівому березі: затор перед перекритим Південним мостом тягнеться ще від Харківського масиву.

Також суттєві затримки руху спостерігаються на Харківському шосе та Дарницькому мосту — до 21 хвилини.

На правому березі рух транспорту також ускладнений. Згідно з даними Google Maps, затори зафіксовані на таких ділянках:

Проспект Степана Бандери — затримка 10–15 хвилин;

вулиця Набережно-Рибальська — 14 хвилин;

проспект Валерія Лобановського — 9 хвилин;

вулиця Жилянська — 9 хвилин;

вулиця Івана Виговського — 8 хвилин;

Берестейський проспект — 8 хвилин.

Масштабні затори на лівому березі виникли через обмеження роботи метрополітену та пошкодження Південного мосту, який наразі повністю перекритий для руху. На «зеленій» гілці метро тимчасово призупинено рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір».

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Також поліція перекриває рух транспорту вулицями поблизу місць влучань.

Щоб компенсувати відсутність повноцінного руху метро, місто збільшило кількість автобусів на маршрутах.

Крім того, автобус № 72 курсує зі змінами на вулиці Новокостянтинівській в обох напрямках через перекриття руху поліцією.

У напрямку станції метро «Контрактова площа»: вулиця Тульчинська — вулиця Кирилівська — вулиця Миколи Кравченка — далі за власним маршрутом.

У напрямку масиву «Синьоозерний»: вулиця Миколи Кравченка — вулиця Кирилівська — далі за власним маршрутом.

Щоб дістатися вранці 27 жовтня з лівого на правий берег, зокрема з Осокорків до Майдану Незалежності, пасажирам доведеться заплатити:

Uklon:

«Стандарт» — 768–803 грн;

«Комфорт» — 851–886 грн;

«Бізнес» та «Швидкий пошук» — майже 1000 грн, до 989 грн.

Bolt:

«Bolt» та «Priority» — 639–699 грн;

«Comfort» — 749–809 грн;

доставка «Send» — 679 грн;

перевезення тварин «Pet» — 699 грн.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня РФ атакувала Київ балістичними ракетами в кілька хвиль.

Унаслідок атаки пошкоджено гуртожиток університету (ДТЕУ), Південний міст, лікарні та станції метро.

Загинула жінка, ще 15 людей дістали поранення.

Джерело: РБК-Україна

У Києві оцінюють пошкодження Південного мосту після удару балістики.

Раніше у Києві відкрили всі станції червоної гілки метро.

Також у Києві посилили роботу наземного транспорту через зміни в русі метро.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.

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