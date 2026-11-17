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У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

Спеціалісти визначають ступінь пошкоджень конструкцій і оцінюють їхній стан.

«Фахівці обстежують Північний та Південний мости. Визначають ступінь пошкоджень споруд. Після висновків спеціалістів будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух цими мостами», - написав він.

Терміни відновлення руху через обидва мости поки невідомі. Рішення про їх відкриття ухвалюватимуть після отримання висновків фахівців.

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Про це Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

Російські війська протягом доби 16 листопада атакували55 населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 864 удари. Унаслідок обстрілів Запоріжжя та Запорізького району загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранення.

Російські війська ввечері 16 листопада вдарили ракетами по Харкову. Під удар потрапив Холодногірський район міста.

У ніч проти 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по столиці. Про атаку на Північний та Південний мости повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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