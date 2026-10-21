Відео: Кличко відповів на запитання про відключення світла в будинку, де має квартиру

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Мер Києва Віталій Кличко прокоментував інформацію, що в будинку в центрі столиці, де розташована його квартира, нібито не застосовують графіки відключення електроенергії через підключення до об’єкта критичної інфраструктури. Про це він розповів в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Кличка, він жодним чином не впливає на рішення щодо підключення ліній і сам був здивований подібною інформацією. Окрім цього, очільник столиці запевнив, що особисто стикався з відсутністю світла вдома.

«Впливу на КМВА у мене ніякого немає, від слова зовсім, це перше. По-друге, я коли таку інформацію отримав, також був здивований цим питанням. Можу сказати, що повертаюся додому достатньо пізно і декілька разів світла у мене не було і постійно вибиті запобіжники – а це означає, що з електрикою там не все в порядку і вона стрибає. Спілкувався з сусідами, вони також кажуть, що відключення були. Щодо підключення до критичної інфраструктури – питання не до мене, а до ДТЕК. Я буваю вдома з 12 ночі до шостої ранку, коли сплю», – заявив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, Кличко вимагає від голів районів Києва розширити мережу укриттів.

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