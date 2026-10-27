Відео: Лівобережжя Києва охопив транспортний колапс

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Збій у роботі метрополітену спричинив транспортний колапс та масові черги на лівому березі Києва у вечірню годину пік 27 жовтня.

Призупинення руху поїздів «зеленої» лінії метрополітену через Південний міст призвело до масштабного транспортного колапсу на лівобережжі столиці. Найскладніша ситуація спостерігається на Дарницькому залізничному вокзалі, де через брак наземного міського транспорту утворилися величезні черги, а пасажири змушені брати трамваї штурмом.

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Для забезпечення міжбережного сполучення міські служби збільшили кількість рейсів Kyiv City Express (кільцевої електрички), проте залізничні вузли не справляються з подальшим підвозом людей углиб житлових масивів. Окрім Дарниці, значні ускладнення руху та скупчення пасажирів зафіксовані біля станцій «червоної» гілки метро, звідки кияни намагаються дістатися інших районів лівого берега.

Джерело: Місцеві Telegram-канали.

Після атаки балістичними ракетами в ніч на 27 жовтня у Києві пошкоджено Південний міст. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

Міністерства інфраструктури та економіки підписали меморандум із сервісами Bolt, Uklon, Uber та OPTI, який передбачає обмеження вартості поїздок у Києві під час повітряних тривог, зупинки громадського транспорту та інших логістичних криз.

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