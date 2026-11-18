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У селі Нові Петрівці Вишгородського району внаслідок російської атаки 18 листопада травмувалися четверо людей. Пошкоджені два житлові будинки, у яких виникли пожежі.

Рятувальники врятували жінку, яка вижила після влучання російського безпілотника. Ще двох постраждалих, зокрема дитину, допомогли врятувати місцеві жителі.

Пожежі вже ліквідували. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Джерело: ДСНС України

Раніше повідомлялося, що увечері 18 листопада у Печерському районі Києва уламки російського безпілотника влучили у 28-поверховий житловий будинок на рівні 11-го поверху. На місце події прямують екстрені служби.

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