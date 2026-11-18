Відео: На Київщині внаслідок атаки РФ постраждали четверо людей, серед них дитина
У селі Нові Петрівці Вишгородського району внаслідок російської атаки 18 листопада травмувалися четверо людей. Пошкоджені два житлові будинки, у яких виникли пожежі.
Рятувальники врятували жінку, яка вижила після влучання російського безпілотника. Ще двох постраждалих, зокрема дитину, допомогли врятувати місцеві жителі.
Пожежі вже ліквідували. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.
Джерело: ДСНС України
Раніше повідомлялося, що увечері 18 листопада у Печерському районі Києва уламки російського безпілотника влучили у 28-поверховий житловий будинок на рівні 11-го поверху. На місце події прямують екстрені служби.
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