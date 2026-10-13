Відео: на Київщині загасили пожежу на складі після атаки російського дрона

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У Бучанському районі Київської області рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні, яка виникла внаслідок атаки російських безпілотників.

Після гасіння вогню рятувальники продовжують розбирати конструкції та проливати їх водою, щоб запобігти повторному загорянню.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Джерело: ДСНС України

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

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