Відео: На Троєщині автобуси годинами стоять у заторах, а кияни йдуть до мосту пішки

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Під час ранкової години пік 12 листопада десятки автобусів із пасажирами застрягли в заторах на виїзді з Троєщини.

Деякі витрачали на подолання ділянки біля ТРЦ Sky Mall до години замість звичних 10 хвилин.

За словами транспортного аналітика Олександра Гречка, попри заборону, на цю ділянку масово виїжджають приватні автомобілі. Деякі водії намагаються проїхати, показуючи різні службові посвідчення або сперечаючись із патрульними.

У Києві водії з Троєщини у годину пік, попри обмеження руху, намагаються проїхати Північним мостом У хід ідуть різні хитрощі, у тому числі використання посвідчень. Поліція жортко контролюю потік машин. https://t.co/TjVFrS1xsI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 12, 2026

Він також заявив, що поліція постійно змінює правила руху: то дозволяє проїзд усім транспортним засобам однією смугою, то залишає її виключно для громадського транспорту.

Через затори тисячі жителів Троєщини змушені йти пішки в напрямку Північного мосту.

Джерело: Олександр Гречко

Російські війська під час атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

У Києві на Південному мосту від 6 листопада відкрили додаткову смугу руху для транспорту, що прямує з лівого на правий берег Дніпра. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У разі одночасного обмеження автомобільного руху всіма мостами Києва водіям доведеться користуватися об'їзними маршрутами через греблі Київської та Канівської ГЕС. Залежно від напрямку руху та обраної переправи поїздка може суттєво подовжитися.

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