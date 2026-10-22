Відео: Нічний обстріл спричинив транспортний колапс в Києві

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Уранці 22 жовтня Київ скували затори через пошкодження Південного мосту та інфраструктури метрополітену внаслідок російської атаки. Рух мостом обмежили, а на зупинках громадського транспорту утворилися великі черги пасажирів.

Через пошкодження мосту пересування столицею ускладнилося одразу на кількох напрямках. Значні затори почали утворюватися із самого ранку.

Водночас на зупинках громадського транспорту спостерігаються великі скупчення людей. Ситуацію додатково ускладнює повітряна тривога.

Транспортні проблеми виникли на тлі порушення роботи Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту поїзди зеленої гілки тимчасово курсують за зміненою схемою.

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За інформацією Київської міської державної адміністрації, рух організовано на двох окремих ділянках:

«Сирець» – «Видубичі»;

«Осокорки» – «Червоний хутір».

У КМДА пояснили, що для перевезення пасажирів використовують наявний рухомий склад, який залишився на ніч у тунелях метрополітену.

Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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