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Поліція Києва оприлюднила відео перших хвилин після влучання російського реактивного безпілотника в 24-поверховий житловий будинок у Святошинському районі столиці.

На місце оперативно прибули бійці полку поліції особливого призначення №1, працівники Святошинського управління поліції та поліції охорони. Правоохоронці взяли вогнегасники й пожежні рукави та допомагали гасити вогонь у квартирі, охопленій полум’ям.

Під час розбору завалів у будинку виявили тіла двох людей — 28-річного чоловіка та 30-річної жінки. Ще двоє мешканців дістали поранення.

Поліцейські продовжують працювати на місці атаки, документувати наслідки російського удару та надавати допомогу постраждалим.

Джерело: Поліція Києва

Увечері 20 жовтня російські безпілотники влучилиу двох районах Києва — Деснянському та Святошинському. В одному випадку дрон влучив у складську будівлю, в іншому — на територію гаражного кооперативу. На місця подій направили екстрені служби.

У Бучанському районі Київської області сьогодні, 21 жовтня, через атаку на енергетичні об’єкти зафіксовано аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

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