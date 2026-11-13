Відео: Російська атака спричинила пожежу в лікарні Києва, евакуювали 30 людей

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У ніч проти 13 листопада внаслідок російської атаки у медичному закладі Шевченківського району столиці виникла пожежа. Одна людина постраждала, ще 30 осіб евакуювали з будівлі.

«Вночі росіяни атакували столицю – у Шевченківському районі спалахнула пожежа лікарні з частковим руйнуванням на другому поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще семеро людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними ДСНС, одна людина постраждала внаслідок нічного російського удару по медзакладу.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 листопада в Шевченківському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника, спричинивши пожежу в будівлі медичного закладу.

Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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