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19 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, офісне приміщення, медичний заклад і дев’ять автомобілів, припаркованих поблизу лікарні.

За даними поліції, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці документують наслідки атаки.

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Джерело: Поліція Києва.

У четвер, 19 листопада, російські війська завдали удару по столиці дронами-камікадзе. Наслідки атаки зафіксували одразу в трьох районах Києва.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

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