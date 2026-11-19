Відео: Російські дрони пошкодили медзаклад і житловий будинок у Києві
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19 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці.
Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, офісне приміщення, медичний заклад і дев’ять автомобілів, припаркованих поблизу лікарні.
За даними поліції, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці документують наслідки атаки.
Джерело: Поліція Києва.
У четвер, 19 листопада, російські війська завдали удару по столиці дронами-камікадзе. Наслідки атаки зафіксували одразу в трьох районах Києва.
Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.
Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.
На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.