Відео: Російські терористи зруйнували дитячий садок у Солом’янському районі Києва

0:00 / 0:00

Російські терористичні війська 7 листопада влучили у дитячий садок у Солом’янському районі Києва. Будівля зазнала значних пошкоджень і скоріше за все відновленню не підлягає.



«У Солом’янському районі є пошкодження та руйнування закладів освіти, державних установ і багатоквартирних житлових будинків. На місцях працюють усі відповідні служби: ДСНС, медики, поліція, комунальні підприємства. На щастя, за наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Наразі комунальні служби займаються ліквідацією першочергових наслідків атаки: закривають пошкоджені вікна, відновлюють електропостачання та інші комунікації. До роботи залучені всі необхідні фахівці», — повідомив глава Солом’янської районної державної адміністрації м.Києва Сергій Мовенко.

undefined

У школі №67 розгорнуто штаб допомоги мешканцям. Тут можна отримати консультації та допомогу з оформленням документів для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення» та міською програмою «Турбота. Назустріч киянам».

За даними «Суспільного», батьки допомагають вихователям пошкодженого дітячого садочка прибирати скло, штукатурку та пошкоджені іграшки.

Нагадаємо, що російські терористичні війська вночі 7 листопада вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок нічної атаки пошкоджено дорожнє покриття шляхопроводу, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередач.

Через наслідки атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Читай нас у