Відео: російський дрон влучив в офісну будівлю в Києві

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У Солом’янському районі Києва безпілотник влучив в офісну будівлю на рівні 6 поверху.

На місці спалахнула сильна пожежа.

Росія вкотре атакує цивільну інфраструктуру посеред дня. Звичайні офіси знову опинилися під ударом російських окупантів. Наразі у Києві досі повітряна тривога, на лівому березі сили ППО ведуть вогонь ще по одному шахеду.

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Джерело: мер міста Кличко

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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