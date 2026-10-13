Відео: російський дрон влучив в офісну будівлю в Києві
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У Солом’янському районі Києва безпілотник влучив в офісну будівлю на рівні 6 поверху.
На місці спалахнула сильна пожежа.
Росія вкотре атакує цивільну інфраструктуру посеред дня. Звичайні офіси знову опинилися під ударом російських окупантів. Наразі у Києві досі повітряна тривога, на лівому березі сили ППО ведуть вогонь ще по одному шахеду.
Джерело: мер міста Кличко
Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.
Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.