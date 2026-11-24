У Голосіївському районі Києва рятувальники загасили пожежі, що виникли внаслідок атаки російських дронів. В одному місці загоріла нежитлова будівля, в іншому — уламки ворожого безпілотника впали на відкритій території та спричинили займання. Загиблих і постраждалих немає. Джерело: ДСНС України

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.

24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.

Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.

Удень 23 листопада російські дрони протягом 2,5 годин атакували Київ, унаслідок чого постраждали троє людей, серед яких — громадянин США. Усіх поранених госпіталізували медики.