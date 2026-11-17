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У столиці повністю зупинили рух Північним і Південним мостами після російських ударів. Через це вранці 17 листопада на дорогах, зокрема поблизу мосту Патона, утворилися значні затори, а маршрути громадського транспорту довелося змінити.

Від самого ранку водії та пасажири намагаються дістатися на роботу альтернативними шляхами. Перенаправлення транспортних потоків спричинило ускладнення руху на прилеглих дорогах.

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За інформацією міської влади, громадський транспорт, який раніше курсував Північним і Південним мостами, тимчасово працює за зміненими маршрутами.

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Як курсує громадський транспорт

Через Подільський мостовий перехід організували рух таких маршрутів:

автобуси № 21, 73 та 101 прямують до станції метро «Контрактова площа» (вулиця Нижній Вал);

автобус № 31-ТР курсує через вулицю Глибочицьку до станції метро «Лук’янівська»;

тролейбуси № 30 та 31 їдуть від станції метро «Лук’янівська» та Кадетського гаю до станції метро «Почайна»;

тролейбус № 44 курсує за маршрутом «вулиця Північна — вулиця Архипенка»;

на маршруті № 50 збільшили кількість тролейбусів.

Через Дарницький міст організували рух автобусів № 22 та 91. Крім того, на маршруті № 22-ТР збільшили кількість автобусів.

Водіям і пасажирам варто враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом.

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