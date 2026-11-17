Відео: У Києві через перекриття Північного та Південного мостів утворилися сильні затори
У столиці повністю зупинили рух Північним і Південним мостами після російських ударів. Через це вранці 17 листопада на дорогах, зокрема поблизу мосту Патона, утворилися значні затори, а маршрути громадського транспорту довелося змінити.
Від самого ранку водії та пасажири намагаються дістатися на роботу альтернативними шляхами. Перенаправлення транспортних потоків спричинило ускладнення руху на прилеглих дорогах.
За інформацією міської влади, громадський транспорт, який раніше курсував Північним і Південним мостами, тимчасово працює за зміненими маршрутами.
Як курсує громадський транспорт
Через Подільський мостовий перехід організували рух таких маршрутів:
- автобуси № 21, 73 та 101 прямують до станції метро «Контрактова площа» (вулиця Нижній Вал);
- автобус № 31-ТР курсує через вулицю Глибочицьку до станції метро «Лук’янівська»;
- тролейбуси № 30 та 31 їдуть від станції метро «Лук’янівська» та Кадетського гаю до станції метро «Почайна»;
- тролейбус № 44 курсує за маршрутом «вулиця Північна — вулиця Архипенка»;
- на маршруті № 50 збільшили кількість тролейбусів.
Через Дарницький міст організували рух автобусів № 22 та 91. Крім того, на маршруті № 22-ТР збільшили кількість автобусів.
Водіям і пасажирам варто враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом.
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