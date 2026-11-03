Відео: У Києві на Майдані Незалежності провели акцію на підтримку Сил оборони

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У вівторок, 3 листопада, на Майдані Незалежності в Києві зібралися активісти, щоб висловити підтримку Силам оборони України. Акція відбулася після сутичок напередодні в Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Участь в акції взяли понад 70 людей, більшість із них — молодь.

«Ідея цієї акції виникла буквально вночі, після обурливих подій, де ми побачили, що російські ІПСО намагаються створити картинку, де українські Сили оборони не підтримуються. Наша мета — протидіяти російській пропаганді і показати, що всі ми єдині і що навіть стихійно, зранку у будній день, ми можемо зібратися хоча б невеликою компанією і підтримати всі Сили оборони, всіх їхніх представників, які зараз воюють за нашу незалежність, допомагають у тилу тощо. Ми пишаємося ними і підтримуємо їх», — сказала активістка Юлія Стоміна.

Вона акцентувала увагу на тому, що на п'ятому році війни єдина гарантія свободи, здоров'я та життя українців — це Сили оборони, які тримають фронт.

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Учасники акції тримали в руках синьо-жовті плакати з написами «Я підтримую Сили оборони України» біля стели на Майдані. На знак єдності українців вони взялися за руки та підняли їх. Крім того, присутні прочитали «Молитву українського націоналіста». Активісти також співали гімн України і скандували: «Підтримую Сили оборони України», «Україна — понад усе!», «Слава Україні — героям слава!» тощо.

На місці були присутні кілька представників поліції та муніципальної охорони. Акція тривала менш ніж 30 хвилин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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