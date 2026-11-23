Відео: У Києві на вулиці Самійла Кішки автомобіль протаранив швидку допомогу
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Увечері 23 листопада у Києві на вулиці Самійла Кішки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої медичної допомоги. Легковий автомобіль протаранив карету швидкої.
Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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