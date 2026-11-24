Відео: У Києві після падіння російського дрона загорілися складські приміщення
У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.
На місце направили екстрені служби.
Інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає.
Джерело: Віталій Кличко
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