Відео: у Києві поліцейський штовхнув велосипедиста жезлом під машину

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У Голосіївському районі Києва сталася сутичка між поліцейським і велосипедистом під час спільного оповіщення громадян правоохоронцями та військовослужбовцями ТЦК.

Інцидент стався 15 жовтня на вулиці Короленківській. На відео, поширеному в соцмережах, видно, як поліцейський подає велосипедисту сигнал зупинитися.

Коли чоловік продовжив рух, правоохоронець спробував його зупинити жезлом, після чого велосипедист утратив рівновагу та впав.

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У поліції заявили, що чоловік не потребував медичної допомоги й після перевірки продовжив рух. За фактом події призначили службову перевірку, під час якої оцінять дії правоохоронця.

Джерело: Поліція Києва

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