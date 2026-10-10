Відео: У Києві російський удар пошкодив човнову станцію на Оболоні

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Унаслідок російського удару по човновій станції в Оболонському районі Києва постраждали щонайменше п’ятеро людей. Пошкоджені човни, яхта, автомобілі та господарські споруди.

За словами речника ДСНС Павла Петрова, після влучання загорілися дерев’яні споруди, сміття та автомобілі. Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. Вогонь уже ліквідували, рятувальники розбирають конструкції та проливають їх водою.

Керівник човнової станції Валерій Гудник повідомив, що пошкоджені приміщення для зберігання обладнання, контейнери, човни й автомобілі. Одну з яхт перекинуло. За його словами, двоє постраждалих зазнали серйозних травм, одного з них госпіталізували.

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Човнова станція працює з 1974 року. Її територія огороджена, а поруч розташований парк «Наталка», де часто гуляють відвідувачі.

Також, за даними ДСНС, в Оболонському районі пошкоджена споруда у дворі житлових багатоповерхівок.

Вдень 10 жовтня з'явилася інформація про зупинку поїздів у столичному метрополітені. Телеграм-канали повідомили, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

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