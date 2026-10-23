Відео: У Києві розгорівся скандал через ремонт тротуарів замість шкільних укриттів

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У Голосіївському районі Києва розгорнулася дискусія щодо використання бюджетних коштів під час війни. Освітня експертка та громадська діячка Іванна Коберник звернула увагу на масштабний ремонт тротуарів уздовж Голосіївського проспекту на тлі призупиненого будівництва шкільних укриттів.

За словами Коберник, всього за 100-200 метрів від ремонтованої ділянки розташовані чотири школи – №179, №186, №85 та №15. Проте лише 179-та школа має укриття, яке дозволяє повноцінно навчатися початковій школі та кілька днів на тиждень працювати в очному форматі для старших класів. В інших закладах ситуація критична. Зокрема, школі №186 торік Київрада виділила кошти на будівництво «сховища подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття» (так званої «підземної школи»). Наразі ділянку біля закладу розкурочили, кинули напівготову бетонну конструкцію і вже багато місяців жодних робіт там не ведуть.

Загалом у Голосіївському районі почали будувати три такі укриття (зокрема біля шкіл №130 та №236), на що витратили сотні мільйонів гривень з міського бюджету. Усі три об'єкти наразі стоять недобудованими, а учні додатково втратили доступ до шкільних подвір’їв.

Через відсутність безпечних укриттів більшість шкіл змушені працювати дистанційно. Це створює суттєві проблеми для батьків: Коберник розповіла, що в одній із комунальних амбулаторій району під час шкільних занять перебувало одразу семеро дітей молодшого шкільного віку. Це були діти лікарок та медсестер, яких матері змушені брати з собою на роботу, оскільки їх немає з ким залишити вдома.

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Експертка також звернула увагу на те, що Київ взагалі не подав жодної заявки на державну субвенцію для облаштування шкільних укриттів та будівництва сховищ, хоча ці кошти успішно отримали інші регіони – зокрема Львівська, Івано-Франківська та Рівненська області. При цьому зараз, за словами Коберник, Держказначейство зупинило всі видатки, не пов’язані з найнеобхіднішими потребами підготовки до зими, а це означає, що розкурочений асфальт і гори плитки лежатимуть ще довго.

«Я не беру участі в політичному житті і не маю відношення до жодної політичної сили. Але якщо міська влада продовжить виправдовувати своє право забивати на освіту і не робити того, що має робити, я публікуватиму цифри і не знаю, хто і як буде їх використовувати. Припиніть виправдовуватись, що все нормально. Почніть говорити, що ви справді робите», – підсумувала Іванна Коберник.

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