Відео: У Києві в квартирі ЖК Нова Англія вибухнув інвертор

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У квартирі житлового комплексу «Нова Англія» в Києві стався вибух інвертора.

Унаслідок ударної хвилі приміщення зазнало значних руйнувань.

Інформацію про інцидент поширили в соціальних мережах. Причини вибуху та інформація про можливих постраждалих наразі не уточнюються.

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Джерело: соціальні мережі

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