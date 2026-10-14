Відео: У Києві вилучили 90-кілограмову бойову частину російського дрона
У Деснянському районі Києва вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського БпЛА «Герань-5», який влучив на територію приватного будинку.
Про небезпечну знахідку поліцію повідомив 14-річний хлопець. Люди не постраждали.
Бойова частина вагою близько 90 кг застрягла в землі. У разі вибуху руйнування могли охопити будинки в радіусі близько 50 метрів.
Вибухотехніки знешкодили боєприпас і транспортували його на спеціальний майданчик для знищення.
Джерело: поліція Києва
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