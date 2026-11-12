Відео: У Києві внаслідок падіння російського БпЛА загорілися автомобіль і автобус

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Удень 12 листопада російські безпілотники атакували Київ, у столиці працювали сили протиповітряної оборони та лунали вибухи. В одному з районів міста БпЛА впав на проїжджу частину, спричинивши пожежу легкового автомобіля та автобуса. Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, інцидент стався у Шевченківському районі. Після падіння безпілотника зайнялися автомобіль і, за попередньою інформацією, автобус.

На місце події прямували екстрені служби. Інформації про постраждалих на момент повідомлення не було.

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Під час атаки киян закликали залишатися в укриттях, оскільки загроза з повітря зберігалася, повідомив мер.

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Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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