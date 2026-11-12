Відео: У Києві внаслідок падіння російського БпЛА загорілися автомобіль і автобус
Удень 12 листопада російські безпілотники атакували Київ, у столиці працювали сили протиповітряної оборони та лунали вибухи. В одному з районів міста БпЛА впав на проїжджу частину, спричинивши пожежу легкового автомобіля та автобуса. Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, інцидент стався у Шевченківському районі. Після падіння безпілотника зайнялися автомобіль і, за попередньою інформацією, автобус.
На місце події прямували екстрені служби. Інформації про постраждалих на момент повідомлення не було.
Під час атаки киян закликали залишатися в укриттях, оскільки загроза з повітря зберігалася, повідомив мер.
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Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.
Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».
У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.