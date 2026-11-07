Відео: У Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю прокуратури

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Під час російської атаки на столицю в суботу, 7 листопада, пошкоджень зазнала будівля прокуратури. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника КМВА Андрій Ткачов.

«Найбільше постраждала житлова будова в Солом'янському районі. Там багато багатоповерхівок постраждали. Одна ракета прилетіла прямо під один із житлових будинків. Він найбільше пошкоджений. І навколо також у інших будинках вибиті вікна, двері та інші елементи конструкції. Також там поруч дійсно постраждали і дитячий садок, і прокуратура, і інші будівлі», — сказав він.

Водночас Ткачов не уточнив, будівля якої прокуратури пошкоджена.

«У Деснянському районі постраждав Північний міст. Там зараз проводяться оцінка і ліквідаційні роботи. Наразі він повністю перекритий для руху транспорту в обидві сторони», — розповів очільник КМВА.

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Відповідаючи на питання про ситуацію з електроенергією, водопостачанням, опаленням у зв'язку із цими обстрілами, він поінформував, що наразі в Києві енергетики трохи стабілізували ситуацію, тому наразі діють графіки погодинних відключень.

«Своєю чергою, перепади напруги і відсутність електроенергії впливають і на інші системи. Це, наприклад, водопостачання. Наразі насосні станції працюють, тиск в мережі водопостачання стабілізований. Вода поки є у всіх районах», — зазначив Ткачов.

Джерело: Укрінформ

Російські терористи вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Унаслідок російської терористичної атаки на Київщину 7 листопада виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Рятувальникам вдалося швидко її загасити.

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