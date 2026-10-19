Відео: У Києві внаслідок російської атаки критично пошкоджено ТЦ Cosmo Multimall

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Торговельний центр Cosmo Multimall у Києві зазнав масштабних руйнувань унаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня. На оприлюднених кадрах об’єкт виглядає зруйнованим.

Інформація про обставини удару, масштаби пошкоджень і можливих постраждалих потребує додаткового підтвердження.

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Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

Київ збільшить кількість автобусів через пошкодження інфраструктури метро.

Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

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