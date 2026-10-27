Відео: У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено Державний торговельно-економічний університет

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Державний торговельно-економічний університет у Києві зазнав пошкоджень під час російської балістичної атаки. У закладі оцінюють завдані збитки. Серед студентів і працівників загиблих немає, однак є поранені.

про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив у Фейсбуці.

«Вночі Росія знову цинічно взяла під приціл обʼєкти освітньої інфраструктури. Через обстріли постраждали навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету», — зауважив міністр.

Як зазначив Бутенко, попередньо відомо про кількох постраждалих. Їм надана необхідна медична допомога. Загиблих серед студентів та працівників вишу немає, а інформація, що була розповсюджена вночі, не підтвердилась.

Він закликав усіх учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги негайно йти в укриття.

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За інформацією Бутенка, університет проводить оцінку збитків, а МОН перебуває на звʼязку з керівництвом, щоб надати необхідну допомогу.

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