Відео: у Києві водолази дістали з дна Дніпра уламки російського шахеда

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Водолази групи піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили залишки російського БпЛА, що впали у річку Дніпро в Оболонському районі столиці після ворожих ударів 11 листопада.

Фахівці обстежили близько 2000 кв. м дна водойми та підняли на поверхню всі виявлені безпечні фрагменти дрона. Вилучені знахідки транспортували до спеціально визначеного безпечного місця для подальшого знищення. Рятувальники вкотре нагадують громадянам у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно телефонувати за номером 101.

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Джерело: ДСНС України.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов особисто вручив відзнаку «Рятувальник року» на благодійній премії Golden Glove водолазам ДСНС Артему Орлову, Денису Фролову та Михайлу Хижняку. Нагадаємо, у січні 2026 року підрозділ водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Черкаській області завершив роботи з ліквідації наслідків пошкодження гідроспоруди, що забезпечує охолодження агрегатів однієї з ТЕЦ Києва. Роботи проводилися під водою протягом шести діб при температурі повітря до –15 °C, що вимагало від рятувальників надзвичайної витривалості та професіоналізму.

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