Відео: у районі Північного мосту в Києві пролунали два потужні вибухи

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Під час атаки дронів 20 жовтня у Києві два шахеди детонували на Оболоні в районі Північного моста.

Перед вибухами мониторингові канали повідомляли про зниження реактивних безпілотників рф біля Північного моста. За словами очевидців, у цьому напрямку вирушили автомобілі швидкої допомоги з увімкненими сиренами.

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У мережі також оприлюднили кадри пожежі неподалік мосту. Судячи з опублікованих відео, уламки ворожого дрона впали на території парку поблизу.

Джерело: УНІАН.

влучання уламків ворожого безпілотника у будівлю медичного закладу постраждали двоє осіб. Верхній поверх будівлі 20 жовтня у Голосіївському районі столиці через. Верхній поверх будівлі загорівся

У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на залізничні колії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Російські терористи продовжують атакувати Київ реактивними Шахедами.

У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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