+18° Київ +13° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.02 € 50.47 zł 11.53
$ 45.02 € 50.47 zł 11.53
+18° Київ +13° Варшава +13° Вашингтон
Головне Київ

Відео: у районі Північного мосту в Києві пролунали два потужні вибухи

UA NEWS 20 Жовтня 2026 16:28
Відео: у районі Північного мосту в Києві пролунали два потужні вибухи
0:00 / 0:00

Під час атаки дронів 20 жовтня у Києві два шахеди детонували на Оболоні в районі Північного моста.

Перед вибухами мониторингові канали повідомляли про зниження реактивних безпілотників рф біля Північного моста. За словами очевидців, у цьому напрямку вирушили автомобілі швидкої допомоги з увімкненими сиренами.

У мережі також оприлюднили кадри пожежі неподалік мосту. Судячи з опублікованих відео, уламки ворожого дрона впали на території парку поблизу.

Джерело: УНІАН.

20 жовтня у Голосіївському районі столиці через влучання уламків ворожого безпілотника у будівлю медичного закладу постраждали двоє осіб. Верхній поверх будівлі загорівся.

У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на залізничні колії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Російські терористи продовжують атакувати Київ реактивними Шахедами

У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

 
Читай нас у
Завантажуй наш додаток