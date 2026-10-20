Відео: у районі Північного мосту в Києві пролунали два потужні вибухи
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Під час атаки дронів 20 жовтня у Києві два шахеди детонували на Оболоні в районі Північного моста.
Перед вибухами мониторингові канали повідомляли про зниження реактивних безпілотників рф біля Північного моста. За словами очевидців, у цьому напрямку вирушили автомобілі швидкої допомоги з увімкненими сиренами.
У мережі також оприлюднили кадри пожежі неподалік мосту. Судячи з опублікованих відео, уламки ворожого дрона впали на території парку поблизу.
Джерело: УНІАН.
20 жовтня у Голосіївському районі столиці через влучання уламків ворожого безпілотника у будівлю медичного закладу постраждали двоє осіб. Верхній поверх будівлі загорівся.
У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на залізничні колії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Російські терористи продовжують атакувати Київ реактивними Шахедами.
У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.