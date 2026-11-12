Відео: У Солом’янському районі Києва відкрили штаб допомоги постраждалим від російського удару

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Після влучання російського безпілотника в багатоповерхівку 12 листопада в Солом’янському районі столиці організували оперативний штаб для постраждалих мешканців. Там допомагатимуть людям, чиї домівки зазнали пошкоджень унаслідок атаки.

Пункт підтримки облаштували на базі Ліцею № 43 «Грааль» за адресою: вул. Преображенська, 17.

У штабі працюють соціальні працівники, фахівці ЦНАПу та психологи. Мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю та отримати:

первинну психологічну підтримку;

консультації та допомогу з відновленням втрачених документів;

супровід в оформленні матеріальної допомоги за міською програмою «Турбота. Назустріч киянам» та державною програмою «єВідновлення».

Телефони штабу допомоги:

097 532 09 79

099 740 64 59

097 349 00 31

Очільник Солом’янської РДА Сергій Мовенко також зазначив, що на місці влучання продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та комунальні служби.

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Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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