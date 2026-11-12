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Відео: У Солом’янському районі Києва відкрили штаб допомоги постраждалим від російського удару

UA NEWS 12 Листопада 2026 12:27
Відео: У Солом’янському районі Києва відкрили штаб допомоги постраждалим від російського удару
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Після влучання російського безпілотника в багатоповерхівку 12 листопада в Солом’янському районі столиці організували оперативний штаб для постраждалих мешканців. Там допомагатимуть людям, чиї домівки зазнали пошкоджень унаслідок атаки.

 

Пункт підтримки облаштували на базі Ліцею № 43 «Грааль» за адресою: вул. Преображенська, 17.

У штабі працюють соціальні працівники, фахівці ЦНАПу та психологи. Мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю та отримати:

  • первинну психологічну підтримку;
  • консультації та допомогу з відновленням втрачених документів;
  • супровід в оформленні матеріальної допомоги за міською програмою «Турбота. Назустріч киянам» та державною програмою «єВідновлення».

Телефони штабу допомоги:

  • 097 532 09 79
  • 099 740 64 59
  • 097 349 00 31

 

Очільник Солом’янської РДА Сергій Мовенко також зазначив, що на місці влучання продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та комунальні служби.

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Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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