Відео: У Солом’янському районі Києва відкрили штаб допомоги постраждалим від російського удару
Після влучання російського безпілотника в багатоповерхівку 12 листопада в Солом’янському районі столиці організували оперативний штаб для постраждалих мешканців. Там допомагатимуть людям, чиї домівки зазнали пошкоджень унаслідок атаки.
Пункт підтримки облаштували на базі Ліцею № 43 «Грааль» за адресою: вул. Преображенська, 17.
У штабі працюють соціальні працівники, фахівці ЦНАПу та психологи. Мешканці можуть зігрітися, випити гарячого чаю та отримати:
- первинну психологічну підтримку;
- консультації та допомогу з відновленням втрачених документів;
- супровід в оформленні матеріальної допомоги за міською програмою «Турбота. Назустріч киянам» та державною програмою «єВідновлення».
Телефони штабу допомоги:
- 097 532 09 79
- 099 740 64 59
- 097 349 00 31
Очільник Солом’янської РДА Сергій Мовенко також зазначив, що на місці влучання продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та комунальні служби.
Відео: Російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Києві, загинула жінка.
Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.
Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».
У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.