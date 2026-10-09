Відео: У супермаркеті на Позняках щур їв булочку просто на вітрині

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У супермаркеті мережі Varus у столичному районі Позняки помітили великого щура, який їв булочку з родзинками просто на продуктовій вітрині. Відео з гризуном швидко поширилося в соцмережах і зібрало майже 220 тисяч вподобайок у TikTok.

За словами авторки відео Ніни Бойкової, працівники магазину не намагалися прогнати тварину. Одна зі співробітниць підійшла, сфотографувала щура й відійшла.

Користувачі соцмереж відреагували на інцидент переважно з гумором. Гризуна порівнювали з Ремі — персонажем мультфільму «Рататуй», а дехто жартував, що магазин дотримується концепції pet-friendly.

У супермаркеті Varus на Позняках у Києві щур влаштував дегустацію булочки з родзинками на вітрині — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 9, 2026

Водночас походження щура залишається невідомим. Наразі немає підтверджень, чи був він домашнім улюбленцем, чи його поява пов’язана з можливими проблемами із санітарними умовами в магазині. Представники Varus публічно не коментували ситуацію.

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