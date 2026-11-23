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Удень 23 листопада російські дрони протягом 2,5 годин атакували Київ, унаслідок чого постраждали троє людей, серед яких — громадянин США. Усіх поранених госпіталізували медики.

У Шевченківському районі неподалік Майдану Незалежності через падіння уламків загорілися два автомобілі та спалахнула пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, а також зазнали пошкоджень балкони на другому–четвертому поверхах. Рятувальники евакуювали із будівлі двох мешканців.

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Крім того, наслідки атаки зафіксували ще у трьох районах столиці: у Подільському районі, за попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, у Голосіївському районі уламки спричинили займання автомобілів на території об’єкта критичної інфраструктури, а в Печерському — також загорілася автівка. На всіх локаціях працюють екстрені служби.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки 23 листопада на приватну клініку загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

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