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У Подільському районі Києва 23 листопада зафіксовано влучання російського БпЛА у покрівлю шестиповерхового житлового будинку.

Також стало відомо, що рух транспорту тимчасово перекритий вулицею Архітектора Городецького (від перехрестя з вулицею Хрещатик до перехрестя з вулицею Заньковецькою).

Джерело: мер міста Кличко

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Під час ранкової атаки 23 листопада уламки російських безпілотників зафіксували у Подільському та Святошинському районах столиці. Зокрема, в Подільському районі вони впали на територію нежитлової будівлі.

Нагадаємо, у Вишневому зросла кількість жертв російського удару по супермаркету. Кількість загиблих через російську атаку на супермаркет Novus у Вишневому Бучанського району Київської області ввечері 22 листопада зросла до двох людей, ще восьмеро зазнали поранень.

У неділю ввечері, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару по продуктовому магазину в місті Вишневе Бучанського району Київської області. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, ще троє цивільних зазнали поранень. Пожежу, що спалахнула у будівлі торговельного закладу після влучання, рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати.

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