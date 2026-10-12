Відео: Зірка Кварталу 95 Анастасія Оруджова висміяла скляні зупинки в Києві

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Українська гумористка та колишня акторка «Кварталу 95» Анастасія Оруджова записала іронічне відео про скляні зупинки громадського транспорту в Києві. На тлі постійних російських обстрілів столиці артистка назвала одну з таких конструкцій своїм «місцем сили». Відео викликало жваву реакцію в соцмережах, а кияни долучилися до хвилі гумору й водночас критики рішення встановлювати скляні павільйони.

«Коли немає світла й води, я їду у своє місце сили», — зазначила гумористка.

На відео артистка радіє біля зупинки, боксує, обіймає її та навіть зізнається конструкції в коханні. Наприкінці ролика Оруджова додає ще одну іронічну репліку:

«Дякую, скляні зупинки! Піду подивлюся на бруківку».

У кадрі можна побачити одну зі скляних зупинок, розташовану неподалік зруйнованого заводу «Артем» та інших будівель, пошкоджених унаслідок російських атак на Київ.

У коментарях користувачі соцмереж оцінили гумор Анастасії Оруджової. Частина коментарів була сповнена іронії, інші ж відображали обурення через встановлення скляних конструкцій у місті, яке регулярно зазнає обстрілів.

Серед реакцій українців:

«Замість тисячі слів».

«Це так добре, що аж незручно».

«З боксуванням — в яблучко)».

«Зупинка, в якій можна переосмислити все своє життя, поки чекаєш тролейбус під час тривоги».

«Смішно і сумно».

«Спочатку не зрозуміла... А потім як зрозуміла».

«Щоб не плакати, ми сміялись».

«Це просто треш ці зупинки».

«У парк, де кладуть доріжки. Прям дивлюсь і відчуваю, як сили прибувають».

Кияни також поділилися власними «місцями сили» у столиці. Зокрема, у коментарях згадували Лук’янівку та парк «Наталка».

«На Лук'янівці?)», — написав один із користувачів.

«А мені та (зупинка), що на Лук'янівці, подобається», — зазначив інший.

Ще один коментатор запропонував додати до списку парк «Наталка», пожартувавши, що мешканцям лівого берега залишається набиратися «сили» хіба що за фотографіями.

Раніше у Шевченківському районі Києва, на вулиці Глибочицькій, встановили дві нові зупинки громадського транспорту з повністю скляними стінками та дахом.

Поява таких павільйонів викликала критику серед містян. Зокрема, людей обурило, що крихкі скляні конструкції встановили в районі, який неодноразово зазнавав російських атак.

Місцеві жителі та урбаністи поставили під сумнів доцільність і безпечність такого рішення, зважаючи на ризики пошкодження скла під час обстрілів. Лук’янівка та прилеглі вулиці неодноразово потрапляли під ворожі удари.

Відео Анастасії Оруджової перетворило дискусію про скляні зупинки на іронічний флешмоб, у якому гумор поєднався з критикою міських рішень і тривогою за безпеку киян.

У своєму відео в Інстаграм Анастасія Оруджова з іронією розповіла, що приїжджає до скляної зупинки, коли в місті немає світла й води.

Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, вимагаючи зобов’язати столичну владу вжити невідкладних заходів для встановлення мобільних укриттів у громадських місцях. Йдеться, зокрема, про зупинки громадського транспорту, парки та сквери.

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