Відео: У Києві молодик пограбував магазин, щоб зробити подарунок дівчині

0:00 / 0:00

У Києві поліцейські затримали 21-річного молодика, який пограбував магазин у торговельно-розважальному центрі на Берестейському проспекті. За скоєний в умовах воєнного стану грабіж йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про злочин правоохоронцям повідомив працівник торговельної точки в одному з ТРЦ Шевченківського району. За його словами, невідомий попросив показати йому два мобільні телефони загальною вартістю понад 100 тисяч гривень. Отримавши пристрої для огляду, чоловік раптово втік із ними.

Поліцейські опрацювали записи з камер відеоспостереження та встановили, що до пограбування причетний 21-річний мешканець Київщини. Правоохоронці затримали молодика в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем його мешкання слідчі виявили та вилучили обидва ґаджети.

Затриманий пояснив, що викрав смартфони аби зробити подарунок своїй дівчині, а один залишити собі. undefined

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Поліція Києва. У Софіївській Борщагівці чоловік зі зброєю пограбував магазин. У Києві двоє чоловіків пограбували тютюнову крамницю, викрали 90 тис.грн (фото/відео).

Читай нас у