Віталій Кличко продовжує судитися з депутатом Вітренко через публічну критику його роботи

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Мер Києва Віталій Кличко продовжує судові суперечки через публічну критику своєї діяльності на посаді міського голови.

21 жовтня Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляцію Віталія Кличка на основне рішення у справі проти депутата Київради Андрія Вітренко про захист честі, гідності й ділової репутації.

Таким чином, рішення Печерського районного суду залишилося без змін.

Депутат від “Слуг народу” своєю чергою заявив, що й надалі порушуватиме питання щодо використання коштів міського бюджету, роботи громадського транспорту та готовності столиці до зими.

«Моя позиція незмінна. Я ставив і продовжуватиму ставити питання про використання міського бюджету, роботу транспорту та готовність Києва до зими. Як депутат Київради я маю вимагати відповідей і звітувати перед киянами», — наголосив він.

«Віталію Володимировичу, найкраща відповідь на критику вашої роботи — тепло в будинках, доступні укриття, підготовлені комунальні служби та зрозумілий людям план дій на випадок нових атак. Саме цього кияни чекають від міського голови. І за цими результатами оцінюватимуть вашу роботу», — додав Вітренко.

Про це депутат Київради Андрій Вітренко написав у Фейсбуці.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що Державна казначейська служба заблокувала кошти столиці, призначені для відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Він закликав уряд розблокувати фінансування.

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував інформацію, що в будинку в центрі столиці, де розташована його квартира, нібито не застосовують графіки відключення електроенергії через підключення до об’єкта критичної інфраструктури.

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