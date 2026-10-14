Віталій Кличко виступив у Верховній Раді: розповів про підготовку до зими та атаки

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Мер Києва Віталій Кличко 14 жовтня виступив у Верховній Раді України, де розповів про підготовку столиці до зими, наслідки російських атак та заходи для захисту критичної інфраструктури. Він також розкритикував центральну владу через фінансування енергетичних проєктів і закликав пояснити, де протиповітряна оборона для захисту столиці.

Напередодні виступу міського голови у парламенті за відповідне запрошення проголосував 151 народний депутат. На свій виступ Віталій Кличко мав п’ять хвилин без запитань від парламентарів.

Наприкінці виступу мер наголосив, що Київ продовжує працювати та відновлювати пошкоджену інфраструктуру попри російські атаки й труднощі з фінансуванням.

«Але не тільки в мене питання: де протиповітряна оборона для захисту столиці? Де захист об’єктів "Укренерго"? Де мільярди, які на це виділяли?» — заявив Кличко.

За словами міського голови, наслідки російських ударів відчувають не лише енергетичні підприємства, а й мешканці столиці. Зокрема, атаки створюють ризики перебоїв із водопостачанням, роботою електротранспорту та наданням інших міських послуг.

Під час виступу у Верховній Раді Віталій Кличко заявив, що Київ готувався до зимового періоду в умовах російських атак і суперечок із центральною владою.

«Попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада. На жаль, саме так виглядає "співпраця" в їх розумінні», — заявив Кличко.

За словами мера, додатковою проблемою стало блокування коштів, через яке, як він стверджує, зупинилися або сповільнилися окремі проєкти з підвищення енергетичної стійкості столиці.

Водночас Кличко розкритикував звинувачення на адресу міської влади щодо підготовки до опалювального сезону.

«І при цьому чуємо цинічні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону. Який ще навіть не розпочався!» — сказав міський голова.

Кличко розповів народним депутатам про заходи, яких місто вжило для забезпечення роботи критичних об’єктів у разі перебоїв з електропостачанням.

За його словами, у столиці підготували:

майже 700 генераторів різної потужності для об’єктів тепло- та водопостачання;

70 мобільних пересувних котелень ;

три дизельні електростанції ;

резервний водозабір.

Окремо «Київводоканал» має 103 генератори та очікує на додаткові системи великої потужності, які виготовляють за кордоном.

У житловому фонді в межах програм енергостійкості закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання. Йдеться про генератори, інвертори та батареї.

Усі заклади освіти столиці забезпечені генераторами. Зокрема, 285 генераторів мають велику потужність. У міських лікарнях налічується 480 генераторів.

Крім того, у 15 лікарнях облаштовані власні свердловини, ще шість таких об’єктів перебувають на етапі будівництва. 11 медичних закладів мають автономне теплопостачання від власних котелень, а до кінця року його планують забезпечити для 21 лікарні.

Віталій Кличко також навів дані про російські удари по столичних теплоенергетичних об’єктах. За його словами, протягом повномасштабної війни інтенсивність атак змінювалася.

Мер повідомив про кількість ракет і безпілотників, які влучили в ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у різні роки.

«У 2022 році по об’єктах ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 прилетіло 12 ракет та БпЛА, у 2023 році — 7, у 2024 — нуль, у 2025 — 19. У цьому році вже майже 50 влучань ракет і БпЛА в наші системи енергетики», — заявив мер.

За словами Кличка, російські удари по енергетичних об’єктах впливають не лише на електропостачання, а й на водопостачання, роботу електротранспорту та інші міські сервіси.

Міський голова наголосив, що підготовка до зими тривала навіть під час російських обстрілів. Комунальні фахівці відновлювали пошкоджене обладнання та готували інфраструктуру до роботи в холодний період.

Водночас, за інформацією, наведеною у матеріалі, 14 жовтня критична інфраструктура Києва зазнала серйозних пошкоджень унаслідок російських атак.

Нагадаємо, в Україні запрацював портал «єОпора» — єдиний інформаційний ресурс із практичними порадами та актуальною інформацією щодо підготовки до зими, державної підтримки та допомоги населенню.

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