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Із 12 генераторів, переданих Києву для забезпечення водопостачання, підключили лише п’ять.

Про це заявив голова бюджетної комісії Київради Андрій Вітренко, поставивши під сумнів готовність столиці до тривалих відключень електроенергії.

За його словами, уряд надає Києву генератори, обладнання та додаткові ремонтні бригади, однак встановлення техніки й підготовка критичної інфраструктури належать до відповідальності міської влади. Вітренко також заявив про недостатню готовність «Київводоканалу» до тривалих блекаутів, зокрема щодо забезпечення автоцистернами для підвезення питної води.

Він звернув увагу на проєкт бюджету столиці на 2027 рік, у якому передбачено понад 20 млрд грн на транспортну інфраструктуру та дороги й 4,9 млрд грн на житлово-комунальну сферу. На його думку, підготовка до зими та захист критичної інфраструктури мають стати пріоритетом.

Вітренко заявив, що не підтримуватиме бюджет у запропонованому вигляді та вимагає переглянути його пріоритети до 2 грудня. Він закликав Віталія Кличка не перекладати відповідальність за підготовку столиці до зими на уряд.

Джерело: Андрій Вітренко.

Удень 21 листопада, у «Київводоканалі» повідомили про стабілізацію тиску у водопровідних мережах лівобережної частини столиці. Наразі показники відповідають нормативним значенням, а водопостачання здійснюється у штатному режимі.

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