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У четвер, 19 листопада 2026 року, під час денної російської атаки ударними реактивними дронами на Київ зазнали пошкоджень численні об’єкти культурної спадщини на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», зокрема найстаріший житловий будинок міста на Подолі. Про це повідомив директор заповідника Роман Маленков та пресслужба ДІАЗ «Стародавній Київ».

За даними заповідника, уламки ворожого безпілотника влучили в історичну будівлю на Подолі — на рівні третього поверху утворилася велика пробоїна, а у дворі спалахнула пожежа. Ця кам’яниця є найдавнішою збереженою житловою будівлею столиці — її звели ще у 1798 році коштом дворянина Леонтія Вишневського.

Джерело: Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ», Роман Маленков.

У четвер, 19 листопада 2026 року, під час атаки російських безпілотників на Київ у Шевченківському районі столиці зазнав пошкоджень Володимирський кафедральний собор. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

19 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

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