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Найбільше проблем із будівництвом захисних споруд у Києві наразі спостерігається в Деснянському районі. На окремих об'єктах роботи повністю зупинилися.

Про це заявив заступник міського голови Києва. Також він дорікнув голові Деснянської районної державної адміністрації Максиму Бахматову, який неодноразово критикував міську владу.

За словами чиновника, проєкти укриттів дуже різняться – їх будують з розрахунку від 300 до 1,2 тис. осіб, тому говорити про середню вартість одного об'єкта некоректно. Натомість питання затримок безпосередньо залежить від вміння організувати роботу.

Мондриївський зазначив, що основними виконавцями робіт є районні державні адміністрації, однак минулого року вони повернули до бюджету майже 800 млн грн, передбачених на будівництво захисних споруд.

«Крім того, вже сьогодні є приклади повної зупинки будівництва окремих споруд подвійного призначення, зокрема, два таких в Деснянському районі (районом керує затятий критик міської влади Максим Бахматов – «Главком»). Потрібно буде ухвалювати кадрові рішення для неефективних керівників», – наголосив Валентин Мондриївський.

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