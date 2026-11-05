Затори в Києві 5 листопада: де найскладніший рух і скільки коштує таксі

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У Києві 5 листопада зранку зберігається складна ситуація на дорогах, особливо поблизу Південного мосту. Щоранку в години пік значна кількість водіїв намагається дістатися з лівого берега столиці на правий, через що на основних магістралях утворюються затори.

Трафік залишається ускладненим через обмеження руху Південним мостом, запроваджені після російських атак.

Через це автомобільні потоки перерозподілилися на інші переправи через Дніпро, що призвело до збільшення навантаження на них.

Додатковою проблемою стали відключення електроенергії: на окремих ділянках не працюють світлофори, що також впливає на пропускну здатність доріг.

Через перекриття та ускладнення руху в столиці змінили маршрути низки автобусів. Зокрема, автобуси №22АТД, №22ТЛ та №91Д скеровують через Дарницький залізничний міст.

Найскладніша ситуація спостерігається на під'їздах до мостів через Дніпро та ключових міських магістралях.

За даними Google Maps, найбільші затримки зафіксовані на таких ділянках:

Харківське шосе – до 27 хвилин;

Дніпровська набережна – до 23 хвилин;

Дарницький міст – до 13 хвилин;

вулиці Стеценка та Василя Стуса – до 12 хвилин;

вулиця Олени Теліги та Берестейський проспект – до 10 хвилин;

проспект Степана Бандери – до 9 хвилин;

вулиця Дніпроводська – до 8 хвилин;

проспекти Леся Курбаса та Валерія Лобановського, а також вулиці Набережно-Хрещатицька, Новокостянтинівська, Юрія Іллєнка, Чорновола та Івана Виговського – від 5 до 6 хвилин.

Поїздка з лівого берега столиці до центру на таксі коштуватиме орієнтовно від 430 до 850 гривень. Наприклад, за маршрутом «Осокорки – Майдан Незалежності» вартість послуг у різних сервісах така:

Bolt:

Bolt (базовий) – 489 грн;

Comfort – 599 грн;

Priority (найшвидше) – 779 грн;

Business – 729 грн;

Send (доставка) – 499 грн;

Pet (з тваринами) – 549 грн.

Uklon:

Стандарт – 434 грн;

Комфорт – 478 грн;

Швидкий пошук – до 599 грн;

Бізнес – 599 грн;

Prime – 843 грн;

Доставка – 469 грн;

Жіночий – 478 грн;

Інклюзивний – 355 грн;

Експрес – 491 грн.

Таким чином, водіям і пасажирам, які планують перетинати Дніпро в ранкові години пік, варто враховувати можливі затримки та заздалегідь планувати маршрут. Вартість таксі може відрізнятися залежно від попиту та ситуації на дорогах.

Уранці 4 листопада на під’їздах до Південного мосту в Києві виникли значні затори. Автомобілісти годинами намагаються дістатися з лівого берега на правий, щоб потрапити на роботу, навчання або у власних справах.

Раніше у Києві повністю зупинився рух трамваїв і тролейбусів, запустили додаткові автобуси.

Нагадаємо, що у столиці 3 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії внаслідок суттєвих пошкоджень об'єктів київського регіонального енерговузла, спричинених обстрілами з боку РФ.

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