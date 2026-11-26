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Згідно з оновленим інвестиційним планом столиці на 2027 рік, реалізацію ключових проєктів метрополітену перенесли на кілька років. Відкриття гілки від станції «Сирець» до Виноградаря разом із будівництвом електродепо тепер заплановане не раніше 2035 року.

Ще у вересневій редакції міського інвестиційного плану терміном завершення всього проєкту метро на Виноградар значився 2028 рік. При цьому в оновленому документі дати відкриття перших двох станцій цієї ділянки – «Мостицької» та «Варшавської» не вказані.

Орієнтовна вартість усього проєкту становить 23,34 млрд грн (це загальна оцінка на весь період будівництва, а не сума видатків на 2027 рік). Наразі на об'єкті триває облаштування інженерних мереж, а також монтаж тунелепрохідницького щита «Вікторія», який має прокласти лівий тунель між «Сирцем» і «Мостицькою». Точних дат запуску руху поїздів підрядник поки не називає.

Окрім гілки на Виноградар, столична влада відтермінувала й інші великі інфраструктурні проєкти метрополітену:

Метро на Троєщину (разом із депо): термін реалізації перенесли з 2033 на 2037 рік.

Станція «Львівська брама»: будівництво вестибюлів зсунули з 2029 на 2033 рік.

Станція «Вокзальна»: реставрацію та будівництво другого виходу перенесли з 2029 на 2032 рік.

Джерело: Трамвай

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